Юристы объяснили, может ли работодатель потребовать у уволенного сотрудника оплатить обучение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пандемию россияне не сидели даром, многие проходили различные курсы и тренинги. А теперь возникла ситуация, когда при увольнении работодатель требует от человека компенсировать потраченные деньги.

Причем, часто озвучиваются суммы в сотни тысяч рублей и человек, вместо выходного пособия, получает кабальный долг. Насколько это законно, объяснили юристы.

- Если вы оказались в такой ситуации, то ни в коем случае нельзя брать кредит и платить бывшему работодателю. Для начала нужно изучить свой трудовой договор, где прописано, может ли сотрудник проходить обучение за свой счет, - отмечает в беседе с «Российской газетой» адвокат Екатерина Попова.

Если данного пункта нет, то человек ничего не должен. Если подобная возможность прописана, то работодатель может требовать с уволенного сотрудника только часть стоимости обучения. Она рассчитывается пропорционально отработанному времени. Это четко регламентирует статья 249 Трудового кодекса РФ.

- И еще один интересный нюанс - если сотрудник увольняется не по своей вине, а по инициативе работодателя, то он и ничего не должен, - отметила Попова.

В свою очередь юрист Софья Рубасская добавляет, что в подобных ситуациях стоит обращаться в Роструд. Как правило, работодатели не хотят скандалов, и, тем более, судов, поэтому, скорее всего, рассчитают работника без долгов.

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