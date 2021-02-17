Матвиенко заявила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о том, что ее пенсия составляет 450 тысяч рублей. Спикер верхней палаты на заседании в среду, 17 февраля, объяснила, что размер ее пенсии – 25 тысяч рублей, и призвала бороться с фейками о пенсиях чиновников в России.

- Не могу не прокомментировать фейки, которые распространяются в сети по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Из интернета недавно узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч. Но моя декларация открыта. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда России отметила, что следует публиковать только достоверную и проверенную информацию, чтобы не создавать подобные фейки и слухи. В соответствии с декларацией председателя верхней палаты, доход Валентины Матвиенко в 2019 году вырос на 1,4 миллиона рублей и составил 16,7 миллиона.