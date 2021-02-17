В Нижнем Новгороде покажут гастрольную программу фестиваля «Золотая Маска»

Восемь спектаклей-лауреатов театральной премии «Золотая маска» впервые покажут в Нижнем Новгороде. Горожане смогут ознакомиться с гастрольной программой фестиваля в период с 21 июня по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Помимо показа спектаклей, в дни фестиваля запланирована обширная образовательная программа, - рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина. – Будут обучающие мастер-классы для профессионалов и открытые лекции для тех, кто интересуется театральным искусством.

Показы гастрольных спектаклей лауреатов фестиваля пройдут на сценах Нижегородского государственного театра драмы и театра юного зрителя. Именно эти два учреждения культуры оказались самыми оснащенными и готовыми для приема театральных постановок.

Для нижегородцев, являющихся поклонниками театра, фестиваль станет настоящим открытием. Он позволит горожанам лучше познакомиться с работами замечательных режиссеров, артистов, хореографов.

В честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода артисты московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» покажут спектакли «Сон в летнюю ночь», «Центр драматургии и режиссуры», а также пьесу «Старый дом». Театр наций представит «Иранскую конференцию», в то время как новосибирский театр «Красный факел» покажет спектакль «Дети солнца».