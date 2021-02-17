Генсек ООН: распространение вакцин от коронавируса в мире проходит неравномерно и несправедливо

Распространение вакцин от коронавируса в мире проходит неравномерно и несправедливо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распространение вакцин от коронавируса в мире проходит неравномерно и несправедливо. А это может серьезно осложнить борьбу с пандемией, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

- Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым, - сообщил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам генсека, 75% всех прививок от COVID-19 сделали лишь в 10 странах. Между тем более 130 государств не получили ни одной дозы вакцины.

Такое неравномерное распределение вакцин только усугубляет ситуацию. Если позволить вирусу распространяться в развивающихся странах, то он продолжит мутировать снова и снова. При этом новые штаммы могут стать более заразными и смертоносными и будут неизбежно передаваться в развитые страны.

Для того, чтобы этого не произошло, Антониу Гутерриш предложил G20 создать специальную группу по глобальной вакцинации от COVID-19.

Ранее стало известно о том, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Габоне. Эта страна стало 29-й в мире, где одобрили российский препарат.