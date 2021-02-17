Российские Су-27 перехватили военные самолеты Франции над Черным морем Фото: Михаил ПАТЛИС

Два истребителя Су-27 России перехватили над акваторией Черного моря группу французских военных самолетов. Иностранные воздушные суда сопровождали, пока они не удалились от границ России. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Сегодня вечером российскими РЛС над нейтральными водами моря были зафиксированы приближающиеся к государственной границе России иностранные самолеты.

- Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Цели из состава ВВС Франции идентифицировали как самолет-заправщик КС-135 и два воздушных суда французской тактической авиации «Мираж-2000», - говорится в сообщении.

После разворота французских военных самолетов от границы российские военные суда вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не было допущено. Подчеркивается, что полет российских экипажей прошел в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.