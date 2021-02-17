Ученые рассказали, почему пары с первенцами-девочками разводятся чаще. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые завершили 50-летнее исследование и выяснили, что количество разводов среди пар зависит от пола первого ребенка.

Эксперты из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия заинтересовались причинами развода среди семей еще в 1971 году.

Они рассказали, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Но при этом учли, что первый вариант возможен, когда девочка становится подростком. Оказалось, что родители дочерей чаще не могут договориться, кто из них занимается основным воспитанием ребенка. При этом риск развода снизится, если отец ребенка рос вместе с сестрой. Исследование было опубликовано в The Economic Journal.

Ученые привели в пример Нидерланды, где 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, в то время как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%.

Специалисты также подчеркнули, что большинство разводов происходит, когда дети достигают 15-летнего возраста.

Ранее специалисты назвали месяцы, в которые разводы происходят чаще всего.