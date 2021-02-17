Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили процесс реализации совместного заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября минувшего года. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается на официальном сайте Кремля.

- В ходе телефонного диалоги обсуждены практические аспекты реализации договоренностей по Карабаху от 9 ноября, а также договорённостей, достигнутых в ходе трёхстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года. Затронуты некоторые актуальные вопросы сотрудничества между двумя государствами, установлено продолжении контактов на разных уровнях, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Kp.ru, 9 ноября 2020 года президент России, лидер Азербайджана и глава правительства Армении подписали трёхстороннее совместное заявление о полном прекращении войны и всех боевых действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.