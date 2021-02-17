Видео сноса 39-этажного казино "Трамп-Плаза" появилось в сети

В США снесли 39-этажное казино "Трамп-Плаза" Фото: Кадр видео

В США снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza. Специалисты взорвали его при помощи направленного взрыва. В сети появилось видео сноса небоскреба.

Небоскреб был построен в Атлантик-Сити штата Нью-Джерси еще в 1984 году. Там располагался отель и казино. С начала 1990-го года доходы комплекса начали резко падать. Отчасти это было связано с открытием отеля Trump Taj Mahal.

В 2014 году казино и отель Trump Plaza вовсе обанкротились и были закрыты. Последние почти семь лет здание пустовало. Сам Трамп разорвал все отношения с Атлантик-Сити еще в 2009 году. С тех пор он получал лишь 10% от доходов трех казино, в названиях которых использовалось его имя, пишет издание The Guardian.

После поражения Дональда Трампа на выборах президента власти Атлантик-Сити выставили на аукцион право на снос небоскреба. Все вырученные деньги они планируют направить на нужды городского юношеского клуба.