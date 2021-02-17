Парфенон в снегу: Грецию накрыл сильный снегопад Фото: REUTERS

В Афинах накануне прошел небывалый снегопад, выпавший под воздействием циклона «Медея». В афинском Акрополе снегом впервые за много лет завалило Парфенон и древнегреческие храмы. Местный телеканал ERT сообщает, что такого сильного снегопада в Афинах не было уже около десяти лет.

Непогода в некоторых городах Греции вчера привела к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством, поскольку упавшие из-за снега и ветра провода порвали линии электропередачи. Из-за большого количества снега на улицах движение на многих магистралях столицы сильно затруднено.

В афинском Акрополе снегом впервые за много лет завалило Парфенон и древнегреческие храмы Фото: REUTERS

В минувший вторник из-за непогоды перестали ходить поезда метро по открытому наземному участку из Афин в город Пирей.

Власти страны призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома и не пользоваться личным транспортном для поездок. При этом многие маршруты общественного транспорта отменили. Холодный фронт должен отступить только к концу недели, говорят греческие синоптики.

Власти страны призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома Фото: REUTERS

Накануне сильнейший снегопад обрушился на Москву, за несколько дней в российской столице выпало до 65% месячной нормы осадков. Погодный апокалипсис наблюдается по всему миру: морозы и снегопады парализовали США, страны Европы. Снег выпал даже в столице Турции: высота снежного полотна от земли в Стамбуле составила 20 сантиметров.