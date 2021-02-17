Минюст РФ: требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо неисполнимо Фото: EAST NEWS

Глава российского Минюста Константин Чуйченко назвал беспрецедентным и заведомо неисполнимым требование Европейского суда по правам человека в Страсбурге освободить Алексея Навального. Министр в ходе беседы с журналистами в среду, 17 февраля, подчеркнул, что данное требование не имеет правовых оснований.

- Это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти России. Это безосновательное требование и неправомерное, оно содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести подобное решение. По российским законам нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи, - отметил Константин Чуйченко.

Министр добавил, что европейские судьи осознавали все это, поэтому заведомо приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений Евросоюза с Россией. Кроме того, отметил глава ведомства, исполнение данного решение ЕСПЧ стало бы проявлением избирательного подхода, которые противоречит основному принципу деятельности европейского суда - обеспечению верховенства закона.

Как сообщал сайт Kp.ru, ЕСПЧ сегодня попросил Россию немедленно освободить осужденного Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.