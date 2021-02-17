Фейковый аккаунт Аллы Пугачевой появился в соцсети Clubhouse Фото: Борис КУДРЯВОВ

В набирающей популярность новой социальной сети Clubhouse появился фейковый аккаунт народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

С этого аккаунта неизвестная женщина с голосом, похожим на голос примадонны, несколько часов разговаривала с пользователями социальной сети, отвечала на их вопросы от имени Пугачевой и даже спела песню «Позови меня с собой». Но обман в итоге вскрылся.

- Аллы Борисовны нет в социальной сети Clubhouse, - сообщила в интервью изданию РБК в среду, 17 февраля, концертный директор певицы Елена Чупракова.

Clubhouse – новая соцсеть, где пользователи вместо привычных текстовых чатов общаются друг с другом голосовыми сообщениями без возможности записи их и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к сети, необходимо получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей.

Накануне, эта социальная сеть заблокировала аккаунт российского журналиста Владимира Соловьева. Роскомнадзор уже направил Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте и объяснить причины ограничения доступа к нему. Специалисты Роскомнадзора в настоящее время осуществляют мониторинг новой социальной сети.