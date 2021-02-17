Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская Федеральная налоговая служба решила объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на своем сайте с информацией онлайн-касс. Это позволит россиянам видеть свои покупки, если те были оплачены банковскими картами, на сайте ведомства. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба ФНС после заседания расширенной коллегии.

- Наши специалисты планируют объединить личный кабинет с онлайн-кассами, и пользователи смогут видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах, а также заявлять о вычетах простым нажатием одной кнопки, - сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

Руководитель ведомства отметил, что минувший 2020 год доказал важность и востребованность развитие онлайн-услуг, на которые ФНС сделала ставку еще десять лет назад. Так, в мобильном приложении от службы «Налоги ФЛ» появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ, позволяющие в три клика заполнить декларацию и направить заявление на зачет или возврат.

Даниил Егоров добавил, что с марта 2021 года будет готова к старту технология, которая упростит получение имущественных и инвестиционных вычетов, сократив время возврата средств до полутора месяцев.