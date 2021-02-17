На 23 Февраля и 8 Марта россияне поедут в Сочи, Симферополь и Минводы Фото: Олег ЗОЛОТО

Названы самые популярные направления, куда россияне собираются отправиться на предстоящих выходных 23 Февраля и 8 Марта.

Безусловными лидерами стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. На эти направления забронировано рекордное число билетов.

Самые популярные направления для полетов на выходные:

Сочи - 8,3% от общего объема продаж февраля и 13% - марта,

Симферополь – 5,4 и 6%,

Минводы - 4,4% и 5%,

Краснодар - 2,7% и 3%,

Калининград - 2,4% и 2%.

Самые популярные направления для ж/д путешествий на выходные:

Москва-Санкт-Петербург – 18%,

Нижний Новгород — 5% ,

Казань - 3%,

Ярославль - 2%,

Иваново - 2%.

Что касается цен, что стоимость среднего авиаперелета туда-обратно составила 9165 рублей в феврале. А в марте средняя поездка обходится в 9469 рублей, пишет газета "Известия".

За поездку на поезде в феврале придется заплатить 1954 рублей, а в марте – 2242 рубля. Такие данные приводятся в исследовании компании «Сбербанк страхование» и сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Ранее аналитики сервиса «Авито» провели опрос и выяснили, какие подарки надеются получить мужчины на 23 февраля, а какие им планируют преподнести женщины.

28% мужчин хотели бы получить в День защитника Отечества гаджет, но походу мечтам не суждено сбыться. Так как 33% женщин не собираются нарушать негласную «традицию» Дня защитника Отечества и подарят мужчинам средства для ухода, сообщает Пятый канал.