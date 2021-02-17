На 23 Февраля и 8 Марта россияне поедут в Сочи, Симферополь и Минводы
Фото: Олег ЗОЛОТО
Названы самые популярные направления, куда россияне собираются отправиться на предстоящих выходных 23 Февраля и 8 Марта.
Безусловными лидерами стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. На эти направления забронировано рекордное число билетов.
Самые популярные направления для полетов на выходные:
Сочи - 8,3% от общего объема продаж февраля и 13% - марта,
Симферополь – 5,4 и 6%,
Минводы - 4,4% и 5%,
Краснодар - 2,7% и 3%,
Калининград - 2,4% и 2%.
Самые популярные направления для ж/д путешествий на выходные:
Москва-Санкт-Петербург – 18%,
Нижний Новгород — 5% ,
Казань - 3%,
Ярославль - 2%,
Иваново - 2%.
Что касается цен, что стоимость среднего авиаперелета туда-обратно составила 9165 рублей в феврале. А в марте средняя поездка обходится в 9469 рублей, пишет газета "Известия".
За поездку на поезде в феврале придется заплатить 1954 рублей, а в марте – 2242 рубля. Такие данные приводятся в исследовании компании «Сбербанк страхование» и сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».
Ранее аналитики сервиса «Авито» провели опрос и выяснили, какие подарки надеются получить мужчины на 23 февраля, а какие им планируют преподнести женщины.
28% мужчин хотели бы получить в День защитника Отечества гаджет, но походу мечтам не суждено сбыться. Так как 33% женщин не собираются нарушать негласную «традицию» Дня защитника Отечества и подарят мужчинам средства для ухода, сообщает Пятый канал.