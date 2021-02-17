Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию НАТО из-за России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости обновить стратегическую концепцию альянса. По его словам, прежняя концепция не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией. В среду, 17 февраля, в ходе пресс-конференции Столтенберг заявил, что НАТО следует стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих стран» для противодействия «угрозам» со стороны России и КНР.

- Мы обязаны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Следует расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами странами для противостояния России и Китаю, которые не разделяют наши ценности, - сказал генсек альянса.

Йенс Столтенберг отметил, что новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите этого года.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс одинаково готов как к конфронтации с российской стороной, так и к сотрудничеству.