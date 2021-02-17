Суд изъял имущество генерала ФТС Александра Кизлыка на 153 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мещанский суд российской столицы изъял в доход государства имущество экс-главы управления таможенных расследований и дознания российской ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Общая сумма изъятого – 153 миллиона рублей. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили представители Генеральной прокуратуры РФ.

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества генерала ФТС Александра Кизлыка и его жены в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

В ходе проверки прокуратура установила, что Кизлык состоял на государственной службе с 1984 году, а его жена не работала долгое время. Единственными источниками дохода у семьи были заработная плата и преподавательская деятельность, но в период с 2001 по 2009 год совокупный доход Кизлыков составил 34,7 миллиона рублей.

В 2019 году Кизлыка и других фигурантов уголовного дела обвинили по статье 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следователей, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. Во время обысков у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и еще 600 тысяч долларов, золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.