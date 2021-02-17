В Госдуму внесли законопроект, разрешающий россиянам с судимостью баллотироваться на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату проект закона, которые разрешает привлекавшимся к уголовной или административной ответственности россиян участвовать в выборах. Документ опубликовали в среду, 17 февраля, в электронной базе Государственной думы.

Направлен законопроект на реализацию россиянами гарантированного Конституцией права избирать и быть избранными в органы власти. В соответствии с основным законом государства, не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы.

При этом закон об основных гарантиях избирательных прав в России ограничивает право избирать и быть избранным для «широкого перечня лиц по критериям, не предусмотренным Конституцией». В этот список, в числе прочих, входят россияне, осужденные за преступления по УК и подвергнутые административному наказанию по КоАП. Аналогичные положения содержатся в законе о выборах президента России и депутатов нижней палаты.

Сергей Иванов отметил, что участие таких граждан в выборах гарантировано конституцией и не может быть ограничено федеральным законом, ведь оно не представляет никакой угрозы. В связи с этим депутат предлагает исключить ограничение из законодательства.