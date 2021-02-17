Умер Раш Лимбо, известный американский радиоведущий Фото: REUTERS

Умер Раш Лимбо, один из самых известных американских радиоведущих. Консервативного политобозревателя не стало в среду, 17 февраля, в возрасте 70 лет. Об этом сегодня сообщил телевизионный канал Fox News, ссылаясь на заявление супруги Лимбо.

Сообщается, что причиной смерти радиоведущего стал рак легких. Об онкологическом заболевании Раш Лимбо узнал в январе минувшего года. Через несколько дней после этого действующий в то время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил ведущему Президентскую медаль свободы.

Раш Лимбо был одной из наиболее влиятельных медиафигур в новой истории США. Консерватор-радиоведущий играл важную роль в поддержке консерваторов с помощью программы «Раш Лимбо шоу», первый выпуск которой был еще в 1988 году.

Летом 2008 году крупнейшая сеть американских радиостанций Premiere Radio Networks сообщила о своем контракте с Лимбо. Журналист подтвердил контракт, рассчитанный на восемь лет с ежегодным гонораром в 38 миллионов долларов и бонусом в размере 100 миллионов долларов.