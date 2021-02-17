Журнал Time включил Светлану Тихановскую в топ молодых лидеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал Time включил бывшего кандидата на пост белорусского президента Светлану Тихановскую в список TIME100 Next - глобальный топ молодых лидеров, которым предстоит «создавать будущее». Об этом в среду, 17 февраля, говорится на сайте издания.

- Лидеры в этом списке стоят на пороге исторических свершений. И многие из них уже это сделали, - заявил редактор топа Дэн Маскаи.

Рейтинг разбит на шесть категорий. Светлану Тихановскую включили в категорию «лидеров», куда также попали премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава платформы Robinhood Владимир Тенев и иные политики и бизнесмены.

Колонку о экс-кандидате на пост президента Белоруссии для журнала написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне президент Литвы выдвинул бывшего кандидата в белорусские лидеры Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

Напомним, что Светлана Тихановская принимала участие в президентских выборах в республике летом 2020 года. По результатам голосования, Тихановская набрала чуть более десяти процентов голосов избирателей, заняв второе место.