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Коронавирус Covid-19

Билл Гейтс уверен, что защитить от коронавируса сможет только третья «модифицированная» прививка

По словам бизнесмена, американские разработчики изучают возможности усовершенствовать вакцину
Ксения АНУФРИЕВА
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Билл Гейтс уверен, что защитить от коронавируса сможет только третья «модифицированная» прививка

Билл Гейтс уверен, что защитить от коронавируса сможет только третья «модифицированная» прививка

Фото: REUTERS

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для полноценной защиты от коронавирусной инфекции необходима третья прививка, во время которой пациенту следует ввести «модифицированную» с учетом мутаций вируса вакцину. Такое мнение предприниматель выразил в среду, 17 февраля, в эфире телеканала CBS, комментируя ситуацию с пандемией в США.

- Основной вопрос – надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися вакцинами или делать прививки в три фазы с модифицированным препаратом. Сейчас американские компании-разработчики вакцины изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже сделал две прививки, может потребоваться третья, - заявил Билл Гейтс.

Он добавил, что, вероятно, в США скоро может появиться новая усовершенствованная вакцина.

Напомним, ранее Билл Гейтс опроверг все необоснованные теории заговора со своим участием, комментируя обвинения в чипировании человечества через вакцины от коронавируса.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне американский бизнесмен также предупредил о двух угрозах человечеству после завершения пандемии COVID-19. Он заявил, что наибольшую опасность для населения Земли несут изменение климата и биотерроризм.

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