Биткоин впервые поднялся до 52 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость самой известной в мире криптовалюты биткоин во время торговой сессии впервые превысила отметку в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные о курсе криптовалюты на 22:35 по московскому времени на торговой площадке Coindesk в среду, 17 февраля.

По данным торгов, курс цифровой валюты показывал рост на 6,25 процента, в пике достигнув 52,232 тысячи долларов. Биткоин превысил отметку в 52 тысяч долларов впервые в истории, в очередной раз за февраль текущего года обновив исторический максимум.

Данные биржи Binance также показали рост стоимости криптовалюты на 7,6 процента до 52 315 долларов.

Напомним, вчера, 16 февраля, биткоин также обновил свой исторический рекорд, превысив психологическую отметку в 50 тысяч долларов. Последним импульсом для роста криптовалюты стало заявление американской компании Tesla об инвестировании нее около 1,5 миллиарда долларов.