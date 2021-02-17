Новый штамм коронавируса обнаружили в Финляндии

В лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

В Финляндии специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, которому присвоили рабочее название Fin-796H. Об этом сообщила финская лаборатория Vita.

В пресс-релизе Vita Laboratories говорится, что ранее неизвестная мутация SARS-CoV-2 обнаружена в образце коронавируса, доставленном из южной части Финляндии. Отмечается, что «это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни», так как этот вариант вируса «затрудняет обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов».

«Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов», - уточнили в лаборатории.