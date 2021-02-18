Сирийские военные и ВКС России ликвидировали группу боевиков

Сирийские силы при поддержке беспилотников ВКС России нашли крупный схрон боевиков «Исламского государства»* Фото: REUTERS

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России провели в провинции Хомс спецоперацию, в ходе которой обнаружили крупный схрон оружия террористов, которое боевики ИГИЛ* применяли в самом Хомсе и в Дейр-эз-Зоре, а также ликвидировали группу боевиков, охранявших найденный склад.

Об этом рассказал журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в САР, уточнив, что «в ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения».

Он также сообщил, что в схроне нашли 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов и станковый гранатомет с 28 гранатами, а также установку ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатки и более 22 тысяч боеприпасов, среди которых были и произведенные странах НАТО. Кроме того, там находилось примерно 45 кг медикаментов, в том числе импортных, и примерно 350 кг продуктов, передает РИА Новости.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.