При стрельбе в США ранены семь человек

Случаи со стрельбой в США – не редкость Фото: REUTERS

В среду, 17 февраля, в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) неизвестный мужчина открыл огонь по людям, в результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, передает телеканал ABC.

По данным издания, стрельба произошла в районе городского автовокзала. Полиция «по горячим следам» задержала одного подозреваемого, у него были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Мотивы «стрелка» пока неизвестны. Причины, по которым он принялся стрелять в людей, выясняют следователи.

Стоит отметить, что случаи со стрельбой в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в результате стрельбы 9 января в Эванстоне (штат Иллинойс) были убиты пять человек, еще двое пострадали. А 10 февраля выстрелы прозвучали в одной из больниц города Баффало (штат Миннесота), потом там прогремел взрыв.