Более 30 российских банков могут лишиться лицензий в 2021 году

В ЦБ считают, что банковский сектор остается устойчивым, несмотря на пандемию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году рискуют лишиться лицензий 33 российских банка. К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Значение индекса на уровне 91,0% на 01.01.2021 означает, что до 33 кредитных организаций (9,0% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», - говорится в материале агентства.

Отмечается, что «индекс здоровья» российского банковского сектора отражает ожидания аналитиков о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев. Причем, как считает «Эксперт РА», в этом году банковский сектор России будет укрепляться, однако высоких темпов роста ожидать не стоит: рынок очень медленно восстанавливается из-за экономических последствий пандемии коронавируса, а также большого количества «проблемных игроков».

В материале агентства указывается, что возврату российского банковского сектора «на докризисную траекторию развития» мешают не только последствия пандемии, «но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды» – например, такие, как «отток средств населения со срочных вкладов», передает ТАСС.

Между тем, в Центральном Банке России считают, что сектор остается устойчивым. Несмотря на вызванный эпидемией COVID-19 кризис, российские банки не только не сократили кредитный портфель, но и нарастили его.