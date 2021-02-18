Врач рассказала, как усилить эффективность вакцины от коронавируса

Врач рассказала, как подготовиться к прививке от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова рассказала, как подготовиться к прививке от коронавируса, и какие продукты помогут усилить эффективность вакцины. Например, увеличить иммунный ответ организма на прививку помогут «вещества-партнеры» пребиотики и пробиотики, а также важные микроэлементы.

«Пребиотики, так сказать, идут первыми, они не перевариваются и не всасываются в тонкой кишке, но создают благоприятные условия для роста и размножения пробиотиков, тем самым стимулируют здоровье кишечника. Пробиотики способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять нас от вредных патогенных бактерий», - пояснила она.

Доктор отметила, что «наибольший эффект достигается, если начинать их применять перед вакцинацией, а чтобы еще больше помочь организму в выработке иммунитета, нужно продолжать применять их регулярно».

Больше всего пребиотиков, по словам специалиста, содержится в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах. А богатыми пробиотиками кисломолочными продуктами считаются кефир, ряженка, сыры, йогурт, мацони, рикотта и другие продукты из кислого молока.

Юлия Юсипова также указала, что иммунный ответ на вакцину усиливают добавки селена и цинка, пояснив, что эти вещества важны как для врожденного, так и приобретенного иммунитета.

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