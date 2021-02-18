Пентагон заявил, что США продолжит перебрасывать свои бомбардировщики в Норвегию

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат перебрасывать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегию, заявил на виртуальном брифинге для прессы начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

По его словам, «речь идет о средствах обеспечения глобальной воздушной мощи». Он отметил, что американские военно-воздушные силы будут направлять свои бомбардировщики «в любую точку и в любое время».

«Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс. Когда? Это может случиться в любое время», - приводит слова генерала Брауна ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее преподаватель Академии вооружённых сил Норвегии подполковник Турмуд Хейер, комментируя новость о переброске четырех американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на базу Эрланн, заявил, что Осло слишком активно участвует в соперничестве сверхдержав. По его мнению, усиление американского присутствия в Норвегии может привести к тому, что именно эта страна станет «полем битвы» в случае военного противостояния США и России.