Байден заверил Нетаньяху в поддержке нормализации отношений Израиля с арабскими странами

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в среду, 17 февраля, созвонился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Новый американский лидер, в частности, заверил своего собеседника в том, что Соединенные Штаты поддерживают нормализацию еврейского государства с арабскими и мусульманскими странами.

Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, Байден в телефонной беседе с Нетаньяху «подчеркнул важность работы с целью установления мира во всем регионе, в том числе между израильтянами и палестинцами».

Кроме того, лидеры двух стран «обсудили важность дальнейших тесных консультаций по вопросам региональной безопасности, в том числе по Ирану».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году власти Израиля при активном посредничестве предыдущей вашингтонской администрации Дональда Трампа договорились об установлении дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном.