Глава Гидрометцентра рассказал о небольшом потеплении в европейской части России

Потепление ожидается на западе европейской части России в конце недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу этой недели жителей запада европейской части России – Калининградской, Ленинградской, Тверской и Московской областей – ожидает небольшое потепление. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни будет «по-настоящему холодная погода»: по ночам столбики термометров будут опускаться до -25°C «и даже 27–29 градусов мороза».

«Но в воскресенье – понедельник на западе европейской части России, в Калининградской, Ленинградской, Тверской, Московской областях температура повысится и будет всего лишь на пару градусов ниже нормы, почти придет в норму», - сказал Роман Вильфанд.

Однако, как предупредил глава Гидрометцентра в беседе с ТАСС, не стоит обнадеживаться и считать, что пришла весна, «это будет ошибочное впечатление».

По его словам, недолгое потепление снова сменится очередным похолоданием, ожидаются также сильные снегопады.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале весны.