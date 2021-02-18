Facebook удалил все публикации австралийских СМИ

Facebook удалил публикации всех австралийских СМИ Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Facebook в Австралии обнаружили, что со страниц всех местных новостных агентств, телеканалов и газет в ночь на четверг, 18 февраля, исчезли их свежие публикации. А при попытке поделиться ранее опубликованной новостью австралийских СМИ появляется сообщение об ошибке.

Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон в своем блоге сообщил, что администрация соцсети ограничила для австралийских пользователей просмотр местных и международных новостей, а также возможности ими делиться «в ответ на предложенный Австралией новый закон о переговорах для СМИ», по которому технологические компании должны будут договариваться с местными издателями и вещателями о выплатах за их контент, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из-за этого закона корпорация Google пригрозила отключить свой интернет-поисковик в Австралии.