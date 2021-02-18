Столтенберг заявил, что новая концепция НАТО будет сосредоточена на сдерживании России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, предложивший обновить стратегическую концепцию Североатлантического альянса, заявил, что военный блок должен сосредоточиться на «сдерживании» России и Китая – двух стран, которые, по его словам, «не разделяют наши ценности».

«У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции», - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам первого дня дистанционного заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

Столтенберг добавил, что в прежней концепции Альянс «говорил о стратегическом партнерстве с Россией», однако с тех пор, по его словам, «мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась», поэтому документ нуждается в обновлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генсек НАТО заявил о необходимости «расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами странами для противостояния России и Китаю».