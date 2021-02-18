Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $65

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года поднялась выше $33 Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 18 февраля, подросли мировые цены на нефть. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 04:01 по московскому времени, подорожала на 1,2% – до 65,12 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки находилась на отметке выше 65 долларов 21 января 2020 года.

К 04:10 (мск) нефть Brent ускорила рост до 1,7% и торговалась на уровне 65,46 доллара за баррель. Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже тоже увеличилась на 1,7%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 62,21 доллара, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом месяце цены на нефть стали расти благодаря реализации договоренностей, достигнутых в формате ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия приняла решение в одностороннем порядке дополнительно сократить объемы добычи «черного золота» на один миллион баррелей в сутки.