Врач рассказала, как связаны коронавирус и группа крови

Ученые продолжают изучать коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые, которые исследуют взаимосвязь между тяжестью заболевания COVID-19 и группой крови пациентов, выяснили, что среди заразившихся коронавирусом меньше всего людей с первой группой крови, а чаще и тяжелее других болеют люди с второй и третьей группами крови.

Об этом рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович, отметив, что на сегодняшний день в мире было проведено несколько исследований такой взаимосвязи, и они недостаточно масштабны, чтобы делать однозначные выводы, однако можно отследить определенные тенденции.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», - сказала врач в беседе с агентством «Прайм».

Она добавила, что у пациентов с I группой крови также ниже риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений, а сложнее всего заболевание COVID-19 переносят люди с IV группой. Кроме того, специалисты Китая выяснили, что среди умерших больше всего было больных со II группой крови.

«Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», - подытожила Анна Кулинкович.

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