Последние новости на утро 18 февраля 2021: В России назвали требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

«КП» – о последних новостях на утро 18 февраля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 18 февраля 2021 года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге призвал Россию «немедленно» освободить осужденного Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В Москве же назвали такое требование неправомерным.

Так, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что в ведомстве рассматривают этот призыв как очередную попытку давления на наше государство и вмешательства во внутренние дела страны. Глава Минюста Константин Чуйченко тоже заявил, что «это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти России». По его словам, требование ЕСПЧ безосновательно и неправомерно, к тому же, оно «заведомо неисполнимо».

Тем временем врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова рассказала, как подготовиться к прививке от коронавируса, и какие продукты помогут усилить эффективность вакцины.

«Комсомолка» расспросила экспертов, почему в России дорожают продукты и когда это закончится. Специалисты объяснили, что влияет на рост себестоимости – курс рубля, цены на топливо, корма и удобрения, а также давление на производителей со стороны банков.

К слову, накануне президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Свою позицию глава государства обозначил в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций.

С миру по нитке. В Испании прошли акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, в столкновениях с демонстрантами пострадали пятеро полицейских. В Иране из-за землетрясения пострадали как минимум десять человек. В американском штате Пенсильвания вооруженный мужчина ранил семерых прохожих. А в Пентагоне заявили, что США продолжат перебрасывать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегию.

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