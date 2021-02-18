В «Трезвой России» предложили учредить новый праздничный день

7 апреля отмечается День здорового образа жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России может появиться еще один выходной день. Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести всероссийский выходной 7 апреля. В эту дату отмечается День здорового образа жизни.

По мнению общественника, таким образом повысится популярность ЗОЖ и россияне станут активнее выбирать спорт и трезвость.

Свое обращение Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Он подчеркнул, что президент страны Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни. Это необходимо для развития каждого человека и отдельности, и народа в целом.

- В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, - цитирует текст обращение RT.

Если инициатива будет поддержана, то дату добавят в календарь и выделят красным цветом.

- А оставшиеся дома граждане вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить день занятиям физической культурой и спортом,- заключил общественник.

Впереди россиян ждут выходные в честь 23 Февраля и 8 Марта. Многие заранее продумали маршруты поездок на эти даты. Самыми популярными стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, пишет газета "Известия".