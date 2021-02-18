Россиянам рассказали об опасности черного датчика на китайских смартфонах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чёрный датчик на торце произведённых в Китае смартфонах Apple и Samsung представляет собой датчик инфракрасного излучения, который также есть на пультах управления бытовой техники, и представляет как плюсы, так и минусы. Об этом рассказал директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Как отметил эксперт, среди плюсов – технологии общения устройств через ИК-порт позволяет быстро подключать устройства напрямую, без системы взаимной регистрации, как это происходит при использовании Bluetooth. Тем не менее подобное подключение представляет угрозу с точки зрения конфиденциальности, так как при простом подключении всегда существует риск несанкционированного доступа.

«Простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», - приводит «Прайм» пояснение специалиста.

Кроме того, смартфон с таким датчиком можно легко использовать в качестве пульта управления телевизором или освещением в комнате, однако, специалист считает, что за этой технологией вряд ли есть будущие. По его мнению, ИК-порт удобен, однако будущее за вещами, которые составят «умный дом».