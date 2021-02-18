Разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в Евросоюз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили ускорить массовые поставки препарата в Европейский союз, задействовав производственные мощности в Европе после того, как вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщили разработчики препарата.

В сообщении уточняется, что между разработчиками препарата и EMA есть определенные договоренности о начале масштабных поставок российской вакцины в Евросоюз после его одобрения агентством, а также завершения массовой вакцинации россиян в июне 2021 года.

«Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Как отметили создатели препарата, медицина должна быть вне политики, и напомнили, что ряд стран уже зарегистрировали российскую вакцину.

«"Спутник" предлагает, чтобы вакцины были над и вне политики. Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики. "Спутник" одобрен уже в 29 странах», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне "Спутник V" зарегистрировали в Габоне, который стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.