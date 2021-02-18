60 процентов россиян недовольны своей работой Фото: Shutterstock

Россияне стали менее лояльно относиться к своим работодателям. Опрос, проведенный НАФИ, показал, что почти 60 процентов недовольны своей работой.

Индекс лояльность, который предыдущие четыре года показывал положительную динамику, в 2020 году рухнул сразу на пять баллов, с 37 до 32.

Самые популярные причины недовольства связаны с уровнем заработной платы, спецификой работы и отсутствием стабильности.

Тех, кто не готов рекомендовать свое рабочее место другим соискателям, набралось 56%. Нейтрально настроенных – 20%, а лояльных – 24%.

При этом работающие граждане не спешат подыскивать новые позиции и отправлять резюме.

71% опрошенных заявили, что пока будут довольствоваться тем, что имеют и не намерены менять работу. При этом большая половина из них (55%) относится к тем, кто не рекомендует свое место работы.

Комментируя исследование, основатель сервиса для поиска работы SuperJob Алексей Захаров отметил, что абсолютное большинство населения Земли недовольно своим работодателем и своей зарплатой.

- Важно понимать еще и то, что результат опроса зависит от выборки. Например, официанты, которым не платили зарплату в апреле-мае прошлого года, естественно, недовольны своим работодателем. А те, кто в это время сидел дома и получал зарплату, настроены лояльно, - заключил Захаров в беседе с «Известиями».

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что именно россиян не устраивает в работодателях. Большинство недовольны манипуляциями, угрозами понижения зарплаты, увеличением объемов работ и задержками после рабочего дня, пишет RT.