Янукович считает, что спустя 7 лет «майдан» продолжает разделять Украину

Виктор Янукович Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что произошедший семь лет государственный переворот и события киевского «майдана» продолжают разделять страну. Обращение экс-главы незалежной к соотечественникам обнародовано в среду его адвокатом Виталием Сердюком.

Как заявил экс-глава Украины, украинцы, которые были не согласны с «государственным переворотом» остаются в своей стране чужими. При этом, по его словам, действия властей только усугубляют ситуацию.

Янукович отмтеил, что представители радикальных взглядов в незалежной навязывают соотечественникам свою версию событий и обладают при этом монополию на правду. Экс-президент также заявил, что разрушение экономики страны спровоцировала нищету и уныние.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова - те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», - сказал бывший украинский лидер.

Экс-глава Украины также указал на то, что в войне в Донбассе, а также в том, что Крым вошёл в состав России, виновны лидеры Евромайдана Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов.