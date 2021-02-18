У соцсети ClubHouse произошел сбой из-за перегрузки серверов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в четверг, 18 февраля, соцсети ClubHouse произошел сбой из-за перегрузки серверов.

Пользователи новой социально сети не могут попасть в свои «комнаты» в ClubHouse. При запросе они видят сообщение о том, что сервис перегружен, а также просьбу немного подождать, чтобы зайти в программу снова.

Clubhouse – новая социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах, а пользоваться соцсетью можно только по специальным приглашениям и только на iOS.

Напомним, накануне журналист Владимир Соловьев заявил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse. Как заявил телеведущий, этот случай блокировки отражает реальную «ценность свобода слова» на данной площадке. Позже в социальной сети Clubhouse появился фейковый аккаунт певицы Аллы Пугачевой. Как писал сайт kp.ru, женщина с голосом, похожим на голос примадонны, несколько часов разговаривала с пользователями