Глава правления «Нафтогаза Украины» считает остановку «Северного потока-2» вопросом жизни и смерти Фото: REUTERS

Остановка проекта газопровода «Северный поток-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев. Такое мнение высказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, завершение трубопровода якобы сделает Киев «беззащитной перед российской военной агрессией». Как он заявил, пока через территорию Украины проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС является «частью системы обороны» страны, и указал на то, что при возможности изменения географии поставок газа в Европейский союз положение незалежной резко изменится.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2 " - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», - написал глава правления «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне в Бундестаге отказались обсуждать с Вашингтоном «механизм остановки» проекта «Северный поток-2», отметив, что вопрос о приостановке эксплуатации трубопровода, в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину, не должен даже подниматься на переговорах с США.