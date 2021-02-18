Россиянки назвали желаемый заработок мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина (45 процентов) россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 80–150 тысяч рублей в месяц для того, чтобы содержать семью. Такие результаты показал опрос банка «Открытие».

Аналогичную точку зрения о зарплате в 80-150 тысяч рублей в месяц высказали и около половины (48 процентов) мужчин.

Заработную плату в размере 40-80 тысяч рублей в месяц назвали комфортной 30 процентов женщин и 24 процента мужчин, но часть респондентов считают, что для содержания семьи мужчина должен зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно. Такой точки зрения придерживаются 16 процентов женщин и 17 мужчин. Более высокую зарплату - 300-500 тысяч рублей в месяц - назвали 6 процентов женщин и 8 процентов мужчин.

Кроме того, более половины женщин (56 процентов) считает, что мужчина должен зарабатывать в семье больше, поскольку он является «кормильцем». Такой точки зрения придерживаются 42 процента мужчин.

За совместный бюджет высказались 16 процентов женщин и 14 процентов мужчин, а 28 процентов женщин и 43 процента мужчин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.