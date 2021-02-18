Синоптики предупредили об аномальном холоде в большей части России Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В большинстве российских регионов в ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, ожидается холодная аномалия, которая обозначена на синоптической карте оттенками синего цвета. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней … то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью - синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная», - приводит РИА Новости слова эксперта.

По прогнозам синоптиков, «холодная аномалия» придет в Северо-Западный, в Центральный, в Приволжский федеральный округа, где температуры 18-19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормы. В субботу, 20 февраля, температура будет на восемь градусов ниже нормы, в воскресенье, 21 февраля, и понедельник, 22 февраля, температуры будут уже на 1-2 градуса ниже нормы.

Как уточнил Вильфанд, температура будет около нормы или даже выше нормы на четыре градуса на Дальнем Востоке. По его словам, только на Камчатке и Сахалине в ближайшие дни стоит ожидать температуру выше нормы на 6-8 градусов.