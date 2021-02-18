Россиянки к 23 февраля покупают «брутальные» шоколадки, носки и гаджеты Фото: "КП" Архив

К Дню защитника Отечества россиянки в этом году покупают не только стандартные подарки, к которым относятся носки, пена для бритья и галстуки, но и «брутальные» шоколадки в виде воблы и гаечных ключей, а также гаджеты. Об изменении спроса на эти товары сообщил крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries.

Как уточняется в сообщении, с 1 по 15 февраля текущего года продажи товаров для мужчин в штуках выросли на половину (55 процентов) по сравнению с показателями периода 1 - 15 января 2021 года.

«Наиболее популярными стали "стереотипные" подарки, которые неизменно ассоциируются с этим праздником, - носки, трусы и пены для бритья - в штуках проданных товаров их оказалось больше всего», - приводит РИА Новости заявление ритейлера.

Согласно представленным данным, продажи пен для бритья в штуках к началу года выросли 3,26 раза, мужских носков - в 2,12 раза, трусов - в 1,55 раза. Кроме того, вырос спрос на мужские аксессуары: на кошельки - в 2,38 раза, на галстуки - в 2,32 раза, ремни - в 2,1 раза. Продажи рубашек выросли в 1,55 раза.

Как отмечается, россиянки также приобретали «брутальные» подарочные сладости, продажи которых в штуках увеличились в 2,88 раза, а хитом стал фигурный шоколад в форме воблы и набора «гаечных ключей».

Также врос спрос на игровые пульты (в 3,25 раза), дорогостоящие игровые консоли (в 1,74 раза), планшеты (в 1,42 раза) и смартфоны (в 1,18 раза).

Компания отмечается, что недорогим и востребованным подарком стали многофункциональные ручные инструменты – мультитулы. Спрос на них увеличился на 197 процентов. Продажи наборов инструментов выросли на 94 процента, отверток - на 77 процентов, а дрелей - на 55 процента.