Итальянские ученые дали положительное заключение о вакцине «Спутник V» Фото: REUTERS

Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани оценил безопасность и эффективность российской вакцине против коронавируса «Спутник V», и дал положительное заключение по препарату.

Как заявил глава медучреждения профессор Франческо Вайя, эффективность российской вакцины более 92 процентов, и препарат является абсолютно безопасным, пояснив, что заключение сделано учеными по итогам собственного исследования данных о российской вакцине.

Эксперт добавил, что заключение передано в Министерство здравоохранения Италии, и должно быть донесено до главы правительства Марио Драги. Вайя также отметил, что заключение носит исключительно «научно-технический характер».

«Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии», — заключил он в эфире первого канала государственного телевидения «РАИ».

Напомним, накануне разработчики «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцин в Евросоюз, и сообщил о согласовании графика с Европейским агентством лекарственных средств (EMA).