Премьер Грузии Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий со своей командой

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил о своей отставке. Как уточнил глава грузинского правительства, он покидает пост из-за разногласий со своей командой в связи с попыткой властей задержать оппозиционного лидера Нику Мелию.

Гахария напомнил, что в среду, 17 февраля, суд определил Мелии в качестве меры пресечения лишение свободы за то, что в июне 2019 года призывал жителей к штурму парламента. По его словам, что этот оппозиционер «никогда особо не чтил грузинское законодательство», однако, как отметил премьер-министр, несмотря ни на что, его твердая позиция заключается в том, что недопустимо «вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации».

«Исходя из того, что я, к сожалению, не смог прийти к единому мнению со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности», - сказал Гахария в прямом эфире транслировал телеканал Imedi.

Георгий Гахария занимал должность премьер-министр Грузии с сентября 2019 года. Ранее политик возглавлял Министерство внутренних дел страны, а также был министром экономики и устойчивого развития страны.