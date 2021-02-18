Причина смерти Андрея Мягкова: актер скончался от острой сердечной недостаточности

Причиной смерти Андрея Мягкова стала острая сердечная недостаточность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля, стало известно о смерти советского и российского актера Андрея Мягкова. Печальную новость об уходе артиста на 83-м году жизни сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность, - сообщил источник kp.ru.

Супруга артиста Анастасия Вознесенская рассказала, что артист потерял ночью сознание после чего скончался.

Андрей Мягков впервые появился на экранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедийном фильме «Похождения зубного врача».

Широкую популярность ему принесла тесная работа с режиссером Эльдаром Рязановым. Актер проявился в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и стал любимым героем новогодних фильмов, без которого жители страны не мыслят праздник по сей день.