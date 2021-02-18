В Москве начались испытания вакцины "Спутник Лайт" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международные клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» начинаются в четверг, 18 февраля. Российская часть испытаний состоится на базе десяти городских поликлиник в Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"», - написал градоначальник в своем блоге

Как уточнил Собянин, новый препарат, который был разработан в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. По его словам, для вакцинации потребуется только один визит в медучреждение, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю, достигнув максимума через четыре недели после вакцинации.

Мэр Москвы также напомнил, что препарат уже прошел первые фазы испытаний, и у всех, кто принял участие сформировался иммунитет от коронавируса. Он также заявил, что в основном этапе международных клинических исследований примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Собянин отмтеил, что принять участие в испытании может любой совершеннолетний гражданин, если ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Узнать подробности, а также записаться он может на портале mos.ru.