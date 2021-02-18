В Москве пройдут испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа Фото: REUTERS

В Москве состоятся три фазы клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, отметив, что сегодня проходят исследования новых способов защиты от COVID-19.

«Специалистами разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки ... Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве», - написал градоначальник в своем блоге.

Как отметил Собянин, данный препарат не заменит полноценной вакцинации, однако может быть полезен как дополнительная форма защиты. По его словам, далее планируется серийное производство.

Как писал сайт kp.ru, Собянин также рассказал о начале международных клинических исследований новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», в которой примут участие 6 тыс. человек. Российская часть испытаний состоится на базе десяти городских поликлиник в Москве, и началась в четверг, 18 февраля.