Валентина Талызина об Андрее Мягкове: «Ему были подвластны все роли»

Валентина Талызина поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Народный артист Андрей Мягков был скромным, честным и очень интеллигентным человеком. Таким его запомнила актриса Валентина Талызина. Она поделилась своими воспоминаниями о бывшем коллеге.
«Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже может где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — цитирует актрису телеканал «360».
Талызина добавила, что Андрей Мягков увлекался живописью, очень любил рисовать. И даже делился с ней своими успехами.
«Он мне однажды сказал: «Если ты бы знала, какое счастье сидеть и рисовать, когда из твоего пера получается картина», — вспомнила актриса.
О смерти Андрея Мягкова стало известно утром в четверг, 18 декабря. Артист скончался ночью у себя дома. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.